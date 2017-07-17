На Сумщине проходят сборы с отрядами территориальной обороны

Непосредственно в полевых условиях участники совершенствуют практические навыки по тактическому передвижению, ведению огня из различных типов стрелкового оружия, метанию ручных гранат, минной безопасности и оказанию первой медицинской помощи.
Командующий войсками оперативного командования «Север» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал - майор Владимир Кравченко лично проверил ход проведения сборов. Он отметил высокий уровень организации мероприятия и отметил глубокий патриотический настрой участников.
Для проверки обученности и определения степени слаженности действий отрядов, в конце мероприятия, на выделенном участке лесной местности будет проведено двустороннее обучение.