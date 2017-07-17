На Сумщине проходят сборы с отрядами территориальной обороны Сборы с отрядами территориальной обороны в Сумской области вошли в активную фазу подготовки.

Непосредственно в полевых условиях участники совершенствуют практические навыки по тактическому передвижению, ведению огня из различных типов стрелкового оружия, метанию ручных гранат, минной безопасности и оказанию первой медицинской помощи. Командующий войсками оперативного командования «Север» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал - майор Владимир Кравченко лично проверил ход проведения сборов. Он отметил высокий уровень организации мероприятия и отметил глубокий патриотический настрой участников. Для проверки обученности и определения степени слаженности действий отрядов, в конце мероприятия, на выделенном участке лесной местности будет проведено двустороннее обучение.