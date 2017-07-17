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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:26139

На Сумщине проходят сборы с отрядами территориальной обороны

Сборы с отрядами территориальной обороны в Сумской области вошли в активную фазу подготовки.

Непосредственно в полевых условиях участники совершенствуют практические навыки по тактическому передвижению, ведению огня из различных типов стрелкового оружия, метанию ручных гранат, минной безопасности и оказанию первой медицинской помощи.

Командующий войсками оперативного командования «Север» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал - майор Владимир Кравченко лично проверил ход проведения сборов. Он отметил высокий уровень организации мероприятия и отметил глубокий патриотический настрой участников.

Для проверки обученности и определения степени слаженности действий отрядов, в конце мероприятия, на выделенном участке лесной местности будет проведено двустороннее обучение.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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