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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:28214

В Сумах поймали пьяного водителя грузовика

Патрульные предупредили нетрезвую поездку водителя грузовика.

Патрулируя улицу Степана Бандеры, инспекторы заметили грузовой автомобиль DAF с цистерной, который совершил поворот на улицу Ильинскую, чем нарушил требования дорожного знака 3.3. «Движение грузовых автомобилей запрещено» ПДД. Полицейские догнали и остановили нарушителя.

Во время общения с 57-летним водителем, инспекторы заметили, что он имеет признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование на алкотестере зафиксировало у него 1,32 промилле алкоголя, что почти в 7 раз превышает допустимую норму.

Патрульные составили на водителя два админматериала: это постановление по статье 122 (нарушение требований дорожного знака) и 130 (управление в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.

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