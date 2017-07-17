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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине сельские пожарные спасли от уничтожения улицу с деревянными постройками

16 августа в 15:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в с. Шевченково Конотопского района.

На тушение направили добровольную пожарную команду местного агропредприятия и местную пожарную команду из соседнего села - Великий Самбор.

По прибытии на место пожарные установили, что огонь охватил сарай и стену расположенного рядом частного деревянного дома. Из-за ветреной и жаркой погоды существовала угроза перекидывания огня через сухую растительность и кустарники на соседские постройки и сооружения, которые в большинстве были тоже деревянными. На тушение дополнительно привлекли приспособленную технику - трактор с емкостью в 5 т воды.

В 17:35 совместными усилиями сельским пожарным удалось остановить дальнейшее распространение огня и предотвратить опасность уничтожения зданий. В 19:28, использовав около 11 т воды, пожар ликвидирован.

Всего на тушение привлекались 3 единицы техники, 4 человека личного состава добровольной и местной пожарных команд.

В результате пожара уничтожено деревянную хозпостройку и повреждена стена дома на площади 8 кв.м.

По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем хозяина дома. Мужчина, убирая хозяйство, сжигал мусор неподалеку от сооружений. Спасатели в очередной раз призывают граждан, чтобы предотвратить возникновение пожаров проявите ответственность в соблюдении правил пожарной безопасности.

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