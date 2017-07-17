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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:58142

Конотопские коммунальщики задолжали энергетикам 800 тысяч

На сегодня одними из крупнейших должников ПАО «Сумыоблэнерго» остаются КП «Конотопское трамвайное управление» и коммунальное предприятие производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства города Конотоп.

Оба задолжали примерно по 400 тыс. грн. Неуплата счетов за использованную электроэнергию этими потребителями – негативное явление, которое имеет регулярный ежемесячный характер на протяжении текущего года, сообщают в ПАО «Сумыоблэнерго».

Законодательными актами, в частности Законом Украины «О рынке электрической энергии» и Правилами пользования электрической энергией, утвержденными постановлением Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины № 28 от 31.07.1996 (с изменениями и дополнениями), установлено, что потребление электроэнергии осуществляется на основании договора с энергопоставщиком. Этот договор не освобождает потребителя от обязанности платить за использованную электроэнергию, тем более – не ограничивает право энергопоставщика, при условии неполной оплаты потребителем выставленных счетов за электроэнергию, ограничить его электропотребление до уровня экологической брони электроснабжения или, при отсутствии таковой, полностью прекратить электроснабжение потребителя.

ПАО «Сумыоблэнерго» из месяца в месяц согласовывает перенос сроков оплаты за потребленную электроэнергию только для возможности дальнейшего бесперебойного пользования населением города Конотоп услугами трамвайного транспорта и водоснабжения во избежание дополнительной социальной напряженности, которая и так уже зашкаливает в этом районном центре. Но наши возможности не безграничны, – говорится в сообщении энергокомпании.

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