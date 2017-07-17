Ахтырчанин обокрал приятеля, пока тот вышел на балкон К сотрудникам Ахтырского отдела полиции обратился 27-летний местный житель, сообщил о пропаже инструментов.

Молодой человек рассказал, что возле собственного дома встретил знакомого, с которым ранее неоднократно отдыхал. В ходе беседы он обмолвился приятелю о ремонте в своей квартире, и тот попросил разрешения зайти в квартиру, чтобы посмотреть на ход ремонтных работ. Зайдя в помещение, они некоторое время осматривали его и обсуждали запланированные усовершенствования жилья.

Когда заявителю позвонили по делам, он отошел на балкон, чтобы переговорить наедине. Вернувшись в комнату, обнаружил пропажу своего знакомого, а вместе с ним - и чемодана с электрическим инструментом, предназначенным для строительных работ.

«Получив описание внешности подозреваемого, работники полиции оперативно нашли и задержали его недалеко от места совершения преступления, после чего доставили в участок для выяснения причин и детальных обстоятельств преступления, - комментирует начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - Молодой человек своей вины не отрицал, зато рассказал, что ему очень нужны были деньги, поэтому он, воспользовавшись моментом и, совершенно не задумываясь о последствиях, присвоил инструменты. В дальнейшем планировал его заложить в ломбарды, а полученные средства потратить на собственные нужды».

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.