На Сумщине ловят нелегалов За последние сутки полиция обнаружила 4 факта нарушения действующего законодательства иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Правоохранители Середина-Будского района установили 47-летнего гражданина соседнего государства, проживающего на территории Украины без соответствующих разрешительных документов. Другого 55-летнего мужчину, который не имеет гражданства ни одной страны, тоже обнаружили без документов на право жительства в Украине.

Сумские полицейские в ходе проведения операции «Мигрант» установили 30-летнего гражданина Иордании, который не уехал за пределы Украины после отмены соответствующего удостоверения на право проживания.

Сейчас собранные по этим фактам материалы работники полиции готовят к направлению в суд, в соответствии действующему законодательству виновным грозит немалый штраф с последующим выдворением за пределы Украины.

Кроме этого, работники полиции областного центра в ходе проверки документов у иностранца, временно проживающего в столице, обнаружили в его загранпаспорте поддельные печати и штампы. Изъятый документ направлен на экспертизу, по выявленному факту открыто уголовное производство по признакам ч.4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа). Подданному Иорданский-Хашимитского Королевства грозит штраф, арест до полугода или до двух лет ограничения свободы.