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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:1630

В Чешке выловили утопленника

Сегодня, 17 августа, около 15:00 сумчане, которые находились на берегу, заметили, что в воде лежит человек, не подающий никаких признаков жизни.

Неравнодушные граждане вызвали полицию. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства трагедии выясняются, пишет СТС.

Право Утопленник

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«Реальная белка 2» Кэллан Брункер (Канада, Корея Южная, США, 2017)
«Реальная белка 2» Кэллан Брункер (Канада, Корея Южная, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 12:20 17:20 18:30 CINETECH+, 2D - 10:00 13:40
«Безумные соседи» Филипп де Шоврон (Франция, Бельгия, 2017)
«Безумные соседи» Филипп де Шоврон (Франция, Бельгия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:30 18:30 21:00
«Ветреная река» Ветреная река (Великобритания, Канада, США, 2017)
«Ветреная река» Ветреная река (Великобритания, Канада, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 16:20 20:20 22:30
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«Телохранитель киллера» Патрик Хьюз (США, 2017)
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«Эмоджи фильм» Энтони Леондис(США, 2017)
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«Проклятие Аннабель: Зарождение зла» Дэвид Ф. Сандберг (США, 2017)
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла» Дэвид Ф. Сандберг (США, 2017)
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«Валериан и город тысячи планет» Люк Бессон (Франция, 2017)
«Валериан и город тысячи планет» Люк Бессон (Франция, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 22:00 – 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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