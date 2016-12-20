В Чешке выловили утопленника

Неравнодушные граждане вызвали полицию. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства трагедии выясняются, пишет СТС.
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