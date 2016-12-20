В Чешке выловили утопленника Сегодня, 17 августа, около 15:00 сумчане, которые находились на берегу, заметили, что в воде лежит человек, не подающий никаких признаков жизни.

Неравнодушные граждане вызвали полицию. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства трагедии выясняются, пишет СТС.