Для сумских троллейбусов хотят закупить GPS-датчики с ненужными функциями

КП «Электроавтотранс» в Сумах объявило два тендера на поставку 24 GPS-датчиков для троллейбусов на сумму 132 тыс. грн. и 6 датчиков для автобусов на сумму 33 тыс. грн. через систему Prozorro, пишет transport.sumy.ua.
Технические требования по обоим тендерам одинаковые. Например, и для автобусов, и для троллейбусов КП «Электроавтотранс» хочет закупить устройства, которые позволяют контролировать уровень топлива в нескольких топливных баках, имеют иммобилайзер (противоугонная система), детекцию движения при выключенном двигателе, дистанционное блокирование двигателя, поддерживают навигаторы Garmin.
Прием предложений по тендеру начнется 22 августа и завершится 28 августа. Согласно выдвинутым условиям, монтаж устройств должен быть произведен в течение двух недель с даты поставки собственными силами, а гарантийное обслуживание датчиков должно проводиться на протяжении не менее одного года. Приобретение устройств согласно решению Сумского городского совета финансируется на средства бюджета города Сумы.
В прошлый раз датчики GPS для троллейбусов и автобусов КП «Электроавтотранс» также с возможностью учета топлива для всех транспортных средств закупило в декабре 2016 года. Тогда на средства бюджета предприятие приобрело 28 датчиков на троллейбусы за 167,3 тыс. грн. и 20 датчиков на автобусы за 119 тыс. грн. у ООО «Смарт Санрайз». Фирма с уставным капиталом 100 грн. была зарегистрирована в соседнем от Сумского горсовета здании за три месяца до тендеров и предложила самую большую цену. Все предложения участников с меньшей ценой были отклонены.
На момент публикации материала из 48 закупленных устройств информацию о положении транспорта в открытый доступ в Интернет через сайт eway.in.ua передают только четыре GPS-датчика коммунального предприятия.
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