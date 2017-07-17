Полиция до сих пор ищет вандалов, обливших могилы АТОшников краской Напомним, что в Тростянце в июне этого года неизвестные злоумышленники облили краской три обелиска, установленные на могилах погибших участников АТО. Полиция открыла уголовное производство и надеется на помощь неравнодушных граждан в поисках злоумышленников.

По факту надругательства над могилами бойцов, погибших в ходе антитеррористической операции, полиция Тростянецкого района открыла по ст. 297 ч.1 УК Украины уголовное производство. В ходе следствия было установлено, что неизвестные злоумышленники ночью зашли на открытую территорию городского кладбища и облили желтой краской памятники на трех захоронениях.

Служебная собака, которая была задействована в ходе первоочередных мероприятий вывела правоохранителей на грунтовую дорогу за кладбищем, где, скорее всего, вандалы сели на автомобиль и уехали.

Кроме того, назначены и продолжаются ряд экспертиз, в качестве свидетелей опрошены работники, посетители кладбища и родственники похороненных бойцов. Проведены обходы прилегающих к кладбищу территорий. Принимаются другие меры розыскного характера, направленные на установление лиц злоумышленников.

Полиция обращается с просьбой к неравнодушным гражданам, кому известны обстоятельства совершения этого преступления, личности вандалов или их местонахождении, сообщить об этом по телефону 102, или по телефонам в Тростянце - 5-12-02; 050-307-97-92. Анонимность гарантируется, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.