Следователи полиции направили в суд дело сумского «подрывника» Напомним 3 января, около 20:40, житель одной из сумских многоэтажек на улице Металлургов, повредив газоснабжающее оборудование, подорвал собственную квартиру. В результате погибла его 64-летняя соседка и были разрушены и существенно повреждены другие квартиры.

Следственным управлением ГУНП Сумской области 10 августа текущего года завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту взрыва газовоздушной смеси в квартире одной из многоэтажек. Поскольку в результате взрыва погиб человек и были разрушены и серьезно повреждены другие квартиры, событие вызвало большой резонанс.

Уголовное производство, открытое по признакам ч.2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия), вместе с ходатайством о применении к подозреваемому принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением, утвержденным прокуратурой области, переданы для рассмотрения по существу в Ковпаковский райсуд города Сумы.

«Досудебным следствием проведен большой объем работы и собрано достаточно доказательств вины подозреваемого, - говорит начальник отдела Следственного управления ГУНП области Вадим Теличко, - Назначен и проведен целый ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские, судебно-сихиатрическая, взрыво-техническая, взрыво-технологическая и т.п. Признаны потерпевшими 37 человек, ущерб от действий «подрывника» составил 5 418 440 гривен».

Подозреваемый по своему психическому состоянию нуждается в принудительном применения медицинских мер в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением, поскольку является опасным как для самого себя, так и представляет немалую опасность для окружающих, и может нанести существенный вред.

Сейчас он находится в лечебном учреждении в условиях, исключающих его опасное поведение. За совершенное им деяние Законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет, поэтому дальнейшую судьбу человека определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.