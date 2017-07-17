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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:10107

В Шостке полицейские разоблачили веловора

Полицейские Шостки установили 43-летнего мужчину, подозреваемого в похищении подросткового велосипеда.

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о краже подросткового велосипеда обратилась 32-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала полицейским, что кто-то воспользовался беспечностью ее сына и похитил двухколесник, которого парень оставил на несколько минут на улице без присмотра.

Проведя ряд оперативных мероприятий, полицейские установили причастность к краже безработного 43-летнего мужчины, который уже имел в своем прошлом неприятности с законом. Велосипед злоумышленник успел продать.

По нему в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.2 в 185 УК Украины (кража), и проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений. Теперь подозреваемому придется возместить потерпевшим ущерб и предстать перед судом, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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