В Сумах за 7 месяцев стало почти на 3 тысячи безработных больше Главное управление статистики в Сумской области информирует, что в январе-июле 2017 года, по данным Сумского областного центра занятости, статус безработного в г.Сумы получили 2862 человека.

За этот период при поддержке Госслужбы занятости трудоустроено 1416 безработных. Кроме того, 458 человек участвовали в общественных работах и работах временного характера, а также 267 человек проходили профобучение.

На конец июля 2017 года на учете в Сумском городском центре занятости оставалось 2183 безработных, что на 339 человек меньше, чем в прошлом году. В то же время, в базе вакансий на конец июля насчитывалось 1029 свободных рабочих мест, из них каждое пятое - для рабочих по обслуживанию, эксплуатации и контролю за работой технологического оборудования и машин или для квалифицированных рабочих с инструментом, каждое шестое - для работников сферы торговли и услуг, каждое девятое - для простейших профессий.

Средний размер пособия по безработице в июле 2017 года составил 2443 грн против 2027 грн в прошлом году.