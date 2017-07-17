На Сумщине два ребенка получили травмы из-за взрыва петард 17 августа в Службу спасения «101» поступила информация о том, что в г.Шостка в центральную районную больницу госпитализировали двух мальчиков 2000 и 2004 г. р. с травмами пальцев рук.

По предварительным данным, двое друзей играли пиротехническими средствами во дворе многоквартирного жилого дома. При попытке зажечь одну петарду о другую произошел взрыв, из-за чего мальчики получили повреждения пальцев, которыми держали взрывчатку. Дети сразу обратились к родителям, которые срочно доставили их в больницу.

Сейчас пострадавшие госпитализированы в хирургическое и травматологическое отделения Шосткинской центральной районной больницы.

Спасатели в очередной раз призывают граждан: следите за поведением детей, не позволяйте им играть со спичками, петардами и другими источниками огня. Помните, взвешенные действия малышей могут привести к беде.