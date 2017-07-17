На Сумщине два ребенка получили травмы из-за взрыва петард

По предварительным данным, двое друзей играли пиротехническими средствами во дворе многоквартирного жилого дома. При попытке зажечь одну петарду о другую произошел взрыв, из-за чего мальчики получили повреждения пальцев, которыми держали взрывчатку. Дети сразу обратились к родителям, которые срочно доставили их в больницу.
Сейчас пострадавшие госпитализированы в хирургическое и травматологическое отделения Шосткинской центральной районной больницы.
Спасатели в очередной раз призывают граждан: следите за поведением детей, не позволяйте им играть со спичками, петардами и другими источниками огня. Помните, взвешенные действия малышей могут привести к беде.