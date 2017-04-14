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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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«Сумыхимпром» подпишет новый договор с компанией Фирташа о давальческой переработке сырья

ПАО «Сумыхимпром», находящееся в государственной собственности, планирует перерабатывать сырье ООО «Титан Украины» на давальческих условиях.

Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

«Приказом №214 от 16 августа управляющий санацией «Сумыхимпром» Игорь Лазакович принял решение о предоставлении согласия на… подписание договора между «Сумыхимпромом» и ООО «Титан Украины» об изготовлении продукции с давальческого сырья. Общая стоимость договора … 869,3 млн грн (с НДС)», – говорится в сообщении.

ООО «Титан Украины» зарегистрирован в бизнес-центре «Парус», в котором также размещены офисы группы Ostchem Дмитрия Фирташа. Бенефициаром «Титан Украины», по данным госреестра, является кипрская компания «Канниду Алкисти».

«Сумыхимпром» специализируется на выпуске двуокиси титана, серной кислоты, желтых и красных железоокисных пигментов, сложных минеральных удобрений и коагулянта для очистки воды. 100% акций «Сумыхимпром» находится в государственной собственности.

С начала процедуры санации предприятия в 2012 году управляющим санацией должника был назначен председатель правления «Сумыхимпром» Игорь Лазакович, бывший топ-менеджер Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Ранее руководящий санацией крупнейшего производителя фосфатных удобрений предприятия «Сумыхимпром» Игорь Лазакович неоднократно согласовал заключения дополнительных соглашений к контракту между предприятием и ООО «Титан Украины» от 13 июля 2015 года о производстве готовой продукции из давальческого сырья.

В декабре 2016 года прокуратура сообщила о подозрении управляющему санацией «Сумыхимпрома» Лазаковичу в растрате имущества предприятия и объявила его в розыск. Как заявлял тогда Генпрокурор Юрий Луценко, Лазакович сбежал в Москву.

Позднее, благодаря решениям судов, Лазакович продолжил исполнять обязанности управляющего санацией «Сумыхимпрома» и вернулся в Украину.

Экономика Дмитрий Фирташ Сумыхимпром

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