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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:2846

«Электроавтотранс» потратит 100 тысяч на ремонт компрессоров

Сумское КП «Электроавтотранс» 17 августа заключило договор на услуги по ремонту компрессоров троллейбусов марок «ЛАЗ» и «Богдан».

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает глава общественной комиссии Сумского горсовета по транспорту.

«Договор заключен с Сумским ООО «Пневмотехсервис» на сумму 100 000 гривен. Согласно информации о предмете закупки, предполагается отремонтировать 10 компрессоров.

В КП «Электроавтотранс» эксплуатируются 12 троллейбусов марки «Богдан», произведенных и поставлены в 2015 году и 2 троллейбуса марки «ЛАЗ», произведенные в 2009-2010 годах.

С договором можно ознакомиться в системе Prozorro: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-08-17-000806-a.

В конце мая 2017 КП «Электроавтотранс» заключило договор на негарантийный ремонт 5 двигателей троллейбусов марки «Богдан» со «Смелянским электромеханическим заводом» на сумму 300 000 гривен. Ранее корпорация «Богдан Моторс» официально обвинила КП «Электроавтотранс» в неквалифицированных действиях, которые привели к выходу из строя трех тяговых двигателей и сняла эти двигатели с гарантии, не снимая с гарантийного обслуживания троллейбусы в целом.

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