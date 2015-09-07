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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 21:31260

В Конотопе хотят отобрать у Михаила Мамиашвили звание почетного гражданина города (видео)

А также переименовать спортшколу, названную в его честь.

Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин во время своего видеообращения 17 августа.

Эти два вопроса выносятся на сессию городского совета, которая запланирована на 31 августа. По словам Семенихина, этот вопрос будет рассматриваться по просьбе патриотов.

Напомним, Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе 1988 года, уроженец Конотопа Михаил Мамиашвили сейчас является президентом Федерации борьбы России.

«Михаил Мамиашвили - это человек, который родился в Конотопе, но превратилась из нашей гордости в наш позор. Это человек, который первым поздравила Гоблина Аксенова с аннексией Крыма, это человек, который сейчас четко отстаивает во всех средствах массовой информации в этом мире идею так называемого возврата Крыма в лоно России», - высказался мэр Конотопа.

Спорт Михаил Мамиашвили

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