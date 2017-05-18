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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:451

«Упрощенцы» перечислили в бюджет 120 млн гривен единого налога

По информации Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, за семь месяцев текущего года плательщики, которые избрали упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, перечислили в местный бюджет 119,5 млн гривен единого налога.

Уплаченная сумма по сравнению с прошлогодней выросла на 38%.

То есть громады Сум, Сумского, Белопольского и Краснопольского районов получили на свои нужды на 33 млн грн. больше чем в прошлом году.

Вклад физических лиц-предпринимателей составляет 81,3 млн грн (или 68%). На долю юридических лиц-упрощенцев приходится около 38,2 млн грн (32%).

Единый налог является вторым по величине бюджетоформирующим платежом местной казны, который по сумме отчислений уступает только налогу на доходы физических лиц.

Общество Единый налог Налоги
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