«Упрощенцы» перечислили в бюджет 120 млн гривен единого налога

Уплаченная сумма по сравнению с прошлогодней выросла на 38%.
То есть громады Сум, Сумского, Белопольского и Краснопольского районов получили на свои нужды на 33 млн грн. больше чем в прошлом году.
Вклад физических лиц-предпринимателей составляет 81,3 млн грн (или 68%). На долю юридических лиц-упрощенцев приходится около 38,2 млн грн (32%).
Единый налог является вторым по величине бюджетоформирующим платежом местной казны, который по сумме отчислений уступает только налогу на доходы физических лиц.
По сравнению с прошлым годом сумма уплаченного налога за январь - июнь выросла в 2,7 раза....
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