Энергетики проводят замену стеклянных изоляторов на полимерные Специалисты ПАО «Сумыоблэнерго» проводят замену стеклянных изоляторов на изоляторы нового образца – полимерные.

Сейчас бригады проводят работы по ВЛ 110 кВ «Сумы Северная - Лебедин с отпайкой на ПС «Тимофеевка» (Лебединский район), сообщают в пресс-службе предприятия.

Согласно плану капитального ремонта ПАО «Сумыоблэнерго», в этом году по воздушным линиям электропередач планируют заменить более 4-х тысяч изоляторов. Из них более полутысячи нового образца – полимерные. Они более устойчивы к погодным условиям, более надежные, обеспечивают более высокий класс электробезопасности и имеют длительный срок службы. К тому же, на полимерных изоляторах лучше видно внешнее повреждение, если такое произойдет, в отличие от стеклянных или фарфоровых. А это экономит время его поиска.