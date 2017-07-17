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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине военный убил 18-летнюю мать-одиночку

Работники полиции выяснили, что к смерти 18-летней девушки, у которой осталась маленькая дочь, причастен ее 23-летний знакомый, военный-контрактник.

Происшествие произошло в селе Бакировка, что на Ахтырщине, и всколыхнуло местную громаду. Утром 14 августа военнослужащие местной части начали поиск своего пропавшего без вести 23-летнего коллеги. Молодой человек, который должен был утром прибыть в расположение воинской части, исчез с вечера, и обеспокоенная семья уже некоторое время самостоятельно искала парня. Военные опрашивали всех, кто знал пропавшего, и, войдя в дом его знакомой, обнаружили в одной из комнат труп молодой женщины с признаками насильственной смерти.

На место происшествия немедленно была вызвана следственно-оперативная группа. Прибыв на место, правоохранители довольно быстро выяснили, что к смерти девушки наступила в результате асфиксии, что подтвердила дальнейшая экспертиза, и к ее гибели причастен именно пропавший военнослужащий.

«На поиски подозреваемого были задействованы значительные силы, - комментирует ситуацию вр.и.о.начальника Ахтырского отдела полиции Юрий Жабко. - Мы прочесывали местность вокруг этого села и близлежащих населенных пунктов, вызванные водолазы обследовали дно реки. В дальнейшем выяснилось, что молодой человек действительно лодкой переплыл на другой берег, пересек болото и пешком добрался до Тростянецкого района. После 12 часов блужданий он вернулся в дом родителей. Мать привела его в сельсовет, где его уже ожидали сотрудники полиции».

Доставленный в райотдел полиции молодой человек свою вину в случившемся, не отрицал. Рассказывает, что вечером действительно заходил к девушке домой. В процессе интимных отношений по собственной неосторожности «перестарался» и задушил подругу. Когда же понял, что она не дышит, испугался и убежал.

Семья и знакомые погибшей в эту версию не верят. Сестра Татьяна говорит: девушка была слишком порядочной, чтобы согласиться на интим с чужим мужчиной. Через два месяца она должна была выйти замуж за своего жениха, кстати - сослуживца подозреваемого. У нее осталась маленькая дочь в возрасте чуть более одного года.

Те же, кто знает парня, говорят - он никогда не отличался склонностью к агрессии, был всегда спокойный и взвешенный в поступках. «Сам парень тихий, собранный, целеустремленный. В свое время самостоятельно принял решение, собрался и пошел в контрактники, - говорит председатель сельсовета Людмила Чернова. - Был в АТО. И, видимо, свои коррективы внесла война, об этом трудно сказать. Но, как взрослый, он, безусловно, должен ответить перед законом за содеянное».

Сейчас молодой человек находится под стражей, ему уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1.ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Убийство
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