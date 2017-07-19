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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:54316

Сумские перевозчики снова хотят повышения цены на проезд

Сумские частные перевозчики зарегистрировали проекты решений Сумского исполкома о повышении разового проезда в городских маршрутках до 5 грн. для всех категорий пассажиров, в том числе пенсионеров.

Соответствующие документы размещены на сайте мэрии 18 августа. На момент публикации материала свои проекты решений зарегистрировали два крупнейших перевозчика — ЧП «Согор» и ООО «Сумыпастранс», пишет transport.sumy.ua.

В тексте документов приводится следующая мотивация необходимости их утверждения: «c целью повышения качества и безопасности предоставления услуг, обеспечения работы городского пассажирского транспорта в соответствии с графиками движения».

Последний раз повышение цены на проезд в сумских маршрутках происходило в мае 2017 года. Тогда стоимость подняли с 3 грн. до 4 грн. Позже был введен льготный тариф для пенсионеров в размере 3 грн и для школьников 1-4 классов в размере 2 грн.

Напомним, недавно в переполненном автобусе «Рута» маршрута №18 произошла утечка газа. Данный маршрут обслуживает ООО «Сумыпастранс», желающее повысить тариф.

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