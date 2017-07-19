Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:11130

Патрульные обнаружили у сумчанина кастет

Отрабатывая вызов о телесных повреждениях, инспекторы обнаружили у 19-летнего сумчанина предмет, похожий на кастет.

Патрульные получили сообщение о том, что на улице Харьковской, неизвестные избили заявителя. Стражи порядка по полученным приметам начали отрабатывать прилегающую территорию. Впоследствии, на улице Засумская, полицейские заметили 2 мужчин, которые соответствовали приметам. Во время поверхностной проверки у одного из них, инспекторы обнаружили предмет, похожий на кастет. Гражданин сообщил, что нашел его в свободном доступе в интернете, поэтому и решил приобрести.

Потерпевший, который прибыл на место, указанных граждан не опознал, однако в связи с выявленным предметом, стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. В дальнейшем следователь изъял указанный предмет.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 статьи 263 (ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) УК.

Поиски граждан, повлекших заявителю телесные повреждения, продолжаются.

Право
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Реальная белка 2» Кэллан Брункер (Канада, Корея Южная, США, 2017)
«Реальная белка 2» Кэллан Брункер (Канада, Корея Южная, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 12:20 17:20 18:30 CINETECH+, 2D - 10:00 13:40
«Безумные соседи» Филипп де Шоврон (Франция, Бельгия, 2017)
«Безумные соседи» Филипп де Шоврон (Франция, Бельгия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:30 18:30 21:00
«Ветреная река» Ветреная река (Великобритания, Канада, США, 2017)
«Ветреная река» Ветреная река (Великобритания, Канада, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 16:20 20:20 22:30
«Телохранитель киллера» Патрик Хьюз (США, 2017)
«Телохранитель киллера» Патрик Хьюз (США, 2017)
Кино Космос
14:15 – 40 грн. 19:55– 50 грн.
«Эмоджи фильм» Энтони Леондис(США, 2017)
«Эмоджи фильм» Энтони Леондис(США, 2017)
Кино Космос
12:30 – 40 грн. 16:25– 45 грн. 18:10– 50 грн.
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла» Дэвид Ф. Сандберг (США, 2017)
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла» Дэвид Ф. Сандберг (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:15 23:30
«Валериан и город тысячи планет» Люк Бессон (Франция, 2017)
«Валериан и город тысячи планет» Люк Бессон (Франция, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 22:00 – 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.