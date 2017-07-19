Патрульные обнаружили у сумчанина кастет Отрабатывая вызов о телесных повреждениях, инспекторы обнаружили у 19-летнего сумчанина предмет, похожий на кастет.

Патрульные получили сообщение о том, что на улице Харьковской, неизвестные избили заявителя. Стражи порядка по полученным приметам начали отрабатывать прилегающую территорию. Впоследствии, на улице Засумская, полицейские заметили 2 мужчин, которые соответствовали приметам. Во время поверхностной проверки у одного из них, инспекторы обнаружили предмет, похожий на кастет. Гражданин сообщил, что нашел его в свободном доступе в интернете, поэтому и решил приобрести.

Потерпевший, который прибыл на место, указанных граждан не опознал, однако в связи с выявленным предметом, стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. В дальнейшем следователь изъял указанный предмет.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 статьи 263 (ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) УК.

Поиски граждан, повлекших заявителю телесные повреждения, продолжаются.