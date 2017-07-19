Пиротехники уничтожили два артснаряда времен войны 17 августа группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным (Ромны) в Сумском районе проведены работы по обезвреживанию двух артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

На опасные предметы наткнулся житель с.Нижняя Сыроватка, в 3 км от жилых домов, во время прогулки в местном лесу. О находке мужчина сообщил спасателям.

На место вызова прибыли пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые идентифицировали находку как два артснаряда калибра 76 мм. Найденные снаряды пиротехники изъяли, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

В текущем году на Сумщине это уже 171-ый случай обнаружения взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию данных боеприпасов могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при нахождении взрывчатки должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться и ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, это может спровоцировать взрыв. Необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».