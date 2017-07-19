Ночью спасатели тушили пожар в летней кухни и хозпостройки 17 августа в 22:02 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по ул. Садовой в с. Каменка Тростянецкого района.

На место происшествия были направлены сельскую местная пожарная команда и отделение дежурного караула 24-й Государственной пожарно-спасательной части из районного центра.

На момент прибытия пожарных огнем были охвачены крыши рядом расположенных летней кухни и хозяйственной постройки, а также копна сена. Работники местной пожарной команды, узнав, что в одном из зданий находятся два газовых баллона, немедленно вынесли их в безопасное место. Существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенный жилой дом. Для бесперебойной подачи воды на ликвидацию автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, находившейся на расстоянии 3 км от очага горения.

В 22:47 пожар был локализован, пожарные не допустили дальнейшего распространения, в 23:15 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 1 автомобиль местной пожарной команды с. Каменка.

В результате пожара уничтожена кровля летней кухни по всей площади, кровля хозяйственной постройки на площади 12 кв. м. Огнем повреждено перекрытие летней кухни по всей площади, перекрытия хозяйственной постройки на площади 12 кв. м, вещи домашнего обихода.

По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Чтобы предотвратить подобные случаи, не включайте сразу много электроприборов - это может спровоцировать перегрузки электросети и, как следствие, возникновения аварийных ситуаций, коротких замыканий и возгораний. При использовании электроприборов, прежде всего, проверьте исправность электросети, щитков, розеток и штепсельных вилок приборов.