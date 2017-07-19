Полиция раскрыла убийство, произошедшее 18 лет назад Работники Белопольского отдела полиции нашли тело пропавшего 18 лет назад молодого человека и выяснили обстоятельства его убийства. И хотя виновный в смерти юноши три года назад умер, подозрение в совершении убийства будет вручена его семье.

Около недели назад дежурный экипаж патрульной полиции, который нес службу на одной из улиц Белополья, заметил мопедиста, который, судя по всему, был явно навеселе. Мужчину доставили в участок, где на него составили админпротокол по соответствующей статье. В ходе разговора пьяный гражданин обмолвился, что его бывшая сожительница несколько лет назад совершила убийство местного юноши. Сыщики проверили информацию, и выяснили, что названный убитым человек действительно значится как пропавший без вести 18 лет назад.

На следующее утро протрезвевшего мужчина снова пригласили в отделение и опросили уже «на свежую голову», и тот подтвердил свой рассказ, добавив, что его бывшая гражданская жена уже несколько лет проживает в Сумах. Чтобы окончательно выяснить обстоятельства событий 18-летней давности сыщики и следователи вместе с этим гражданином выехали в областной центр и смоделировали ситуацию таким образом, чтобы бывшие сожители таки встретились. В ходе беседы женщина все отрицала, поэтому правоохранители вынуждены были прибегнуть к услугам полиграфа. Исследование показало, что мучжина говорит правду, а вот женщина, хоть и не имеет непосредственного отношения к указанным событиям, все же хорошо знакома с их ходом, поскольку была свидетелем.

«Как впоследствии рассказала сумчанка, жизнь юноши лишил ее отец. Он топором нанес тому несколько ударов по шее, после чего погрузил тело в тележку, вывез в поле и сбросил в дренажный колодец. Женщина даже нарисовала точную схему расположения колодца, - комментирует развитие событий исполняющий обязанности начальника Белопольского ОП Андрей Анисимов. - Чтобы поднять останки погибшего, мы задействовали строительную технику. Часть работы пришлось сделать вручную, и на глубине пяти метров кости погибшего были, наконец, найдены и подняты на поверхность».

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по факту убийства, продолжаются дальнейшие следственные действия, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, в том числе - экспертизы ДНК, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.