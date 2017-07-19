Прогулка с пистолетом закончилась визитом в полицию Благодаря неравнодушному прохожему полицейские обнаружили 51-летнего жителя Шостки, который разгуливал по городу с пистолетом в кармане.

Во время патрулирования Шостки к сотрудникам группы реагирования патрульной полиции обратился прохожий. Он рассказал полицейским, что видел в гаражах мужчину с пистолетом. Полицейские не стали медлить и проверили информацию.

Действительно, в указанном месте правоохранители нашли 51-летнего шосткинца, у которого оказался с собой пистолет. Оружие и восемь патронов к нему полицейским изъяли и направили на экспертизу.

Сам же владелец заверил полицейских, что пистолет травматического действия, который он хранил для самообороны.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.