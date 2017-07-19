Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:23107

Прогулка с пистолетом закончилась визитом в полицию

Благодаря неравнодушному прохожему полицейские обнаружили 51-летнего жителя Шостки, который разгуливал по городу с пистолетом в кармане.

Во время патрулирования Шостки к сотрудникам группы реагирования патрульной полиции обратился прохожий. Он рассказал полицейским, что видел в гаражах мужчину с пистолетом. Полицейские не стали медлить и проверили информацию.

Действительно, в указанном месте правоохранители нашли 51-летнего шосткинца, у которого оказался с собой пистолет. Оружие и восемь патронов к нему полицейским изъяли и направили на экспертизу.

Сам же владелец заверил полицейских, что пистолет травматического действия, который он хранил для самообороны.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Реальная белка 2» Кэллан Брункер (Канада, Корея Южная, США, 2017)
«Реальная белка 2» Кэллан Брункер (Канада, Корея Южная, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 12:20 17:20 18:30 CINETECH+, 2D - 10:00 13:40
«Безумные соседи» Филипп де Шоврон (Франция, Бельгия, 2017)
«Безумные соседи» Филипп де Шоврон (Франция, Бельгия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:30 18:30 21:00
«Ветреная река» Ветреная река (Великобритания, Канада, США, 2017)
«Ветреная река» Ветреная река (Великобритания, Канада, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 16:20 20:20 22:30
«Телохранитель киллера» Патрик Хьюз (США, 2017)
«Телохранитель киллера» Патрик Хьюз (США, 2017)
Кино Космос
14:15 – 40 грн. 19:55– 50 грн.
«Эмоджи фильм» Энтони Леондис(США, 2017)
«Эмоджи фильм» Энтони Леондис(США, 2017)
Кино Космос
12:30 – 40 грн. 16:25– 45 грн. 18:10– 50 грн.
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла» Дэвид Ф. Сандберг (США, 2017)
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла» Дэвид Ф. Сандберг (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:15 23:30
«Валериан и город тысячи планет» Люк Бессон (Франция, 2017)
«Валериан и город тысячи планет» Люк Бессон (Франция, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 22:00 – 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.