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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:1092

На Глуховщине задержали нелегала

В ходе операции «Мигрант» работники Глуховского отдела полиции обнаружили гражданина другого государства, который проживал на территории Украины по просроченным документам.

С целью прекращения нелегальной миграции и выявлению и предупреждению фактов нарушения действующего украинского законодательства в области миграционных процессов, работники сектора превенции Глуховского отдела полиции совместно с сотрудниками миграционной службы провели ряд мероприятий, нацеленных на выявление иностранцев и лиц без гражданства.

«С начала августа работники полиции проверяли места значительного скопления иностранных граждан, - комментирует Леонид Бибик, начальник Глуховского отдела полиции. - А именно: на продуктовых и вещевых рынках, в учебных заведениях, торговых площадках, уделили внимание также отелям, железнодорожным вокзалам, автостанции».

Во время проверки документов гражданина другого государства правоохранители установили, что мужчина в течение длительного времени незаконно находится на территории Украины и проживает по просроченным документам. За нарушение правил пребывания на территории нашего государства по ст. 203 КУоАП на мужчину составили административный протокол. Решается вопрос о выдворении его за пределы нашего государства в месячный срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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