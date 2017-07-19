На Глуховщине задержали нелегала В ходе операции «Мигрант» работники Глуховского отдела полиции обнаружили гражданина другого государства, который проживал на территории Украины по просроченным документам.

С целью прекращения нелегальной миграции и выявлению и предупреждению фактов нарушения действующего украинского законодательства в области миграционных процессов, работники сектора превенции Глуховского отдела полиции совместно с сотрудниками миграционной службы провели ряд мероприятий, нацеленных на выявление иностранцев и лиц без гражданства.

«С начала августа работники полиции проверяли места значительного скопления иностранных граждан, - комментирует Леонид Бибик, начальник Глуховского отдела полиции. - А именно: на продуктовых и вещевых рынках, в учебных заведениях, торговых площадках, уделили внимание также отелям, железнодорожным вокзалам, автостанции».

Во время проверки документов гражданина другого государства правоохранители установили, что мужчина в течение длительного времени незаконно находится на территории Украины и проживает по просроченным документам. За нарушение правил пребывания на территории нашего государства по ст. 203 КУоАП на мужчину составили административный протокол. Решается вопрос о выдворении его за пределы нашего государства в месячный срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.