На «Авангарде» продолжается реконструкция Мэр Сум Александр Лысенко провел выездное рабочее совещание на стадионе «Авангард» о ходе реконструкции данного объекта.

Как рассказал генеральный директор ООО «Строительная производственно-коммерческая компания «Федорченко» Виктор Федорченко, все работы, которые были в графике, практически выполнены. Подготовлена площадка с инженерными сетями под поле, сделан навес над трибунами, обустраиваются беговые дорожки.

- Из выделенных из городского бюджета 10 млн грн, сообщил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов, - пока освоено 7,5 млн грн. На реконструкцию стадиона также удалось привлечь финансирование из Государственного фонда регионального развития. Сейчас получено 900 тыс. грн, остальные – 3,1 млн грн - должны поступить частями до конца года.

Напомним, реконструкция стадиона «Авангард» началась 11 апреля. Работы выполняет ООО «Строительная производственно-коммерческая компания «Федорченко», которая через систему электронных закупок предложило цену в 18,5 млн гривен.

До 2010 года «Авангард» принадлежал ПАО «СМНПО им. Фрунзе», а семь лет назад был передан в коммунальную собственность.