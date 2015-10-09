На «Авангарде» продолжается реконструкция

Как рассказал генеральный директор ООО «Строительная производственно-коммерческая компания «Федорченко» Виктор Федорченко, все работы, которые были в графике, практически выполнены. Подготовлена площадка с инженерными сетями под поле, сделан навес над трибунами, обустраиваются беговые дорожки.
- Из выделенных из городского бюджета 10 млн грн, сообщил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов, - пока освоено 7,5 млн грн. На реконструкцию стадиона также удалось привлечь финансирование из Государственного фонда регионального развития. Сейчас получено 900 тыс. грн, остальные – 3,1 млн грн - должны поступить частями до конца года.
Напомним, реконструкция стадиона «Авангард» началась 11 апреля. Работы выполняет ООО «Строительная производственно-коммерческая компания «Федорченко», которая через систему электронных закупок предложило цену в 18,5 млн гривен.
До 2010 года «Авангард» принадлежал ПАО «СМНПО им. Фрунзе», а семь лет назад был передан в коммунальную собственность.
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