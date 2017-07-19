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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Патрульные задержали мужчину, который избил двух женщин

Вечерняя встреча закончилась для двух подруг синяками и ссадинами.

Происшествие случилось на улице Ковпака. Две подруги отдыхали вместе у одной из них дома. Однако женщины и не подозревали, что за дверью их все это время ждал малознакомый им ранее мужчина.

Когда одна из сумчанок открыла дверь, собираясь идти домой, на нее напал 49-летний мужчина. Сначала он начал бить 30-летнюю женщину, затем принялся за ее 38-летнюю подругу. Одной из женщин удалось убежать из квартиры и вызвать полицейских. Впоследствии это сделала и ее подруга.

Инспекторы оперативно прибыли на место вызова. Патрульные вместе с женщинами зашли в квартиру, однако нападающего в ней уже не было. Получив приметы гражданина, инспекторы начали его поиски.

Впоследствии, недалеко от дома, полицейские задержали его. Гражданин не смог объяснить свои действия. По имеющимся базам, стражи порядка установили, что мужчина должен был находиться дома, так как находится под домашним арестом. Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

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