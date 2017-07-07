29 октября состоятся выборы в 9 ОТГ Сумщины Офис реформ в Сумском региональном отделении Ассоциация городов Украины сообщает, что Центральная избирательная комиссия назначила выборы в 9 объединенных территориальных громадах Сумской области на 29 октября 2017 года.

Этими громадами стали: 1) Бурынская городская объединенная территориальная громада Бурынского района, в составе следующих советов: Бурынский городской совет (город Бурынь), Верхнесагаревский сельский совет (село Верхняя Сагаревка), Воскресенский сельский совет (села Воскресенка, Викториновка), Жуковский сельский совет (села Жуковка, Кубраково, Нотариусовка, Тимофеевка), Александровский сельский совет (село Александровка), Степановский сельский совет (села Степановка, Чалищевка), Суховерховский сельский совет (села Суховерховка, Атаманское, Дмитровка, Нижняя Сагаревка), Успенский сельсовет (село Успенка), Краснослободский сельсовет (села Красная Слобода, Дич, Чумаково); 2) Дубовязовская поселковая объединенная территориальная громада Конотопского района, в составе следующих советов: Дубовязовский поселковый совет (пгт Дубовязовка, села Гамалеевка, Кохановка, Полтавка, Семяновка, поселки Белозерка, Тополиное), Красненский сельский совет (села Красне, Вишневое, Лебедево), Куриловский сельский совет (села Куриловка, Капитановка), Салтыковский сельский совет (села Салтыково, Ракитное, поселок Белоусовка), Терновский сельский совет (село Терновка), Шпотовская сельский совет (села Шпотовка, Базиливка, Первомайское). 3) Коровинская сельская объединенная территориальная громада Недригайловского района, в составе следующих советов: Коровинский сельский совет (села Коровинцы, Бороданово, Гай, Дегтяревка, Зеленый Гай, Малые Будки, Муховатое, Перекир, Ракова Сич, Сосновка, Тимощенково, Тютюнниково, Юхты), Рубанский сельский совет (села Рубанка, Овеча), Томашевский сельский совет (села Томашовка, Беседовка, Закроивщина, Корытище, Косенки); 4) Камышанская сельская объединенная территориальная громада Ахтырского района, в составе следующих советов: Камышанский сельский совет (села Камыши, Лимарево, Овчаренко, Озера, Перелуг), Карпиловский сельский совет (села Карпиловка, Гусарщина, Николаевка), Малопавловский сельский совет (села Малая Павловка, Бурячиха, Закаблуки, Качановка, Кудари, Неплатино, Щомы); 5) Чернетчинская сельская объединенная территориальная громада Ахтырского района, в составе следующих советов: Чернетчинский сельский совет (села Чернетчина, Борзовщина, Доброславовка, Журавное, Попелевщина, Рыботень, Ясенево), Бакировская сельский совет (села Бакировка, Залесное, Литовка), Бугруватский сельский совет (села Бугроватое, Восьмое марта), Высочанский сельский совет (села Высокое, Ракитное, Веселый Гай, Кудрявое), Кардашовский сельский совет (села Кардашовка, Буймеровка, Гай-Мошенка, Михайленково, Мошенка, Подлозиевка), Лутищенский сельский совет (села Лутище, Украинка), Пологовский сельский совет (села Пологи, Корабельское, Манчичи), Солнечненский сельский совет (села Солнечное, Мирное), Хухрянский сельский совет (села Хухра, Перемога, Пылевка); 6) Новослободская сельская объединенная территориальная громада Путивльского района, в составе следующих советов: Новослободский сельский совет (села Новая Слобода, Свобода, поселок Партизанское), Бунякинский сельский совет (села Бунякино, Бруски, Бывалино, Горки), Князивский сельский совет (села Князевка, Минаково, Новые Гончары, Сахарово, Сыромятниково, Старые Гончары, Ширяево), Линивский сельсовет (село Линово), Червоноозерский сельский совет (села Червоне Озеро, Жары, Козловка, Чаплищи), Юрьевская сельский совет (села Юрьево, Волынцево, поселок Волынцевское); 7) Верхнесыроватская сельская объединенная территориальная громада Сумского района, в составе следующих советов: Сумской район: Верхнесыроватский сельский совет (села Верхняя Сыроватка, Зализняк, Новоселица, Стенка, поселок Захаровское), Краснопольский район: Великобобрицкий сельский совет (села Великий Бобрик, Ивахновка, Малый Бобрик, Юсуповка, поселок Каменное); Степановская поселковая объединенная территориальная громада Сумского района, в составе следующих советов: Степановский поселковый совет (пгт Степановка, села Глиняное, Головашевка), Подлесновский сельский совет (села Подлесновка, Белоусовка, Миловидовка, Новомихайловка, Александровка, Степное, Красный Кут); 9) Тростянецкая городская объединенная территориальная громада Тростянецкого района, в составе следующих советов: Тростянецкая городской совет (город Тростянец), Заречненский сельский совет (села Заречное, Лучка), Каменский сельский совет (села Каменка, Каменецкое); Общее количество объединенных общин в Сумской области после выборов составит 27, еще в двух громадах выборы состоятся позже.