В Глухове обеспокоены реконструкцией памятника национального значения - Трех-Анастасиевской церкви Жена мэра Глухова, общественный деятель, депутат Киевского городского совета VII созыва Елена Терещенко-Ескина обнародовала в фейсбуке вопрос министру культуры Украины Евгению Нищуку.

Она спрашивает, что происходит сейчас с памятником национального значения - Трех-Анастасиевской церкви в Глухове, построенной семьей известных меценатов Терещенко и в которой содержится их семейный склеп?

«На каком основании на памятнике национального значения происходят какие-то работы? - спрашивает Елена Терещенко-Ескина, - Снят центральный купол! Устанавливается какая-то жалкая арматура! Что это? Очень похоже на реконструкцию, запрещенную действующим законодательством! Кто это делает и по чьему аказу: есть ли у исполнителей соответствующая лицензия? Кто осуществляет надзор за работами, зарегистрирован ли в установленном порядке проект на реставрационные или ремонтные работы (в т.ч. запрещены законодательством)? Какие именно работы запланированы и выполняются в данное время? Где гарантия, что памятник в итоге не потеряет свою аутентичность, что не будет поврежден? А это результат любого несанкционированного вмешательства. Кто за это понесет ответственность? Кто финансирует указанные действия? Где согласования Минкульта и органов охраны культурного наследия Сумской области? Почему мэр Глухова Мишель Терещенко и Глуховский городской совет не в курсе того, что происходит (никаких документов и сообщений в их адрес не поступало)? Если все правомерно, то где информативная вывеска? Если даже предположить, что раньше и существовал какой-то проект, то он безнадежно устарел и требует соответствующих экспертиз и согласований, о которых почему-то никто не слышал... Какая роль в этом деле руководства Национального заповедника «Глухов»?», - пишет она.

Также она подозревает, что конкурс на должность директора «Национального заповедника «Глухов» Минкультом был отменен, «чтобы и дальше неправомерно был оставлен исполняющим обязанности бывший директор заповедника из фракции «Воля народу», связанный со многими скандалами и не только в отношении заповедника».

Елена Терещенко-Ескина инициирует вмешательства в ситуацию правоохранительных органов.