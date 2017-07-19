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Сегодня 15:4577

За обещания Терещенка мы заплатим со своего кармана, - глуховчане возмущены повышением цены на воду

За обещания мера Мишеля Терещенка снизить тариф на воду в городе жителям Глухова придется заплатить из своего кармана.

Об этом заявил местный активист Павле Панков, комментируя поднятия цены на воду на 25%, передает Обозреватель. 

Активист отметил, что благодаря Терещенко за воду люди будут платить 23 гривны за кубометр.

«Вы уже готовы платить за обещания мэра Мишеля Терещенко?  С 1 сентября в Глухове на 25% повышаются цены на воду! Мишель Терещенко заставил всех нас жить по-европейски – платить за европейскую коммуналку украинскими зарплатами и пенсиями. Теперь за куб воды мы будем платить 23 гривны!», - написал Панков.

Он добавил, что раньше Терещенко на всю страну рассказывал о том, что он снизил цену на воду – но в результате водоканал оказался в долговой яме.

«Насколько нужно быть циничным, чтобы на всю страну врать о том, что понизил тарифы? Помните, как Мишель сидел в студии у Шустера и рассказывал, что очень горд за себя? Мол, ему удалось, понизить тариф на воду до 18 гривен. Теперь рассказывает, что так дальше жить нельзя и что это было ошибкой. А исправлять свою ошибку Терещенко хочет за деньги глуховчан», - отметил активист.

Он также подчеркнул, что цена на воду в Глухове в разы дороже за цену в столице Украины.

«Платили 18 грн за куб воды, станем платить 23 грн. 23 гривны!!! Даже в столице, где жизнь дороже в разы, куб воды стоит 15 грн. Но зарплаты в столице в пять раз выше, чем в Глухове. Я понимаю, что Мишель собирается в Киев и ему уже все равно», - резюмировал активист.

Как известно, Глуховское коммунальное производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства сообщило о повышении тарифа на воду. Централизованное водоснабжение теперь будет стоить 7,1 грн за 1 кубометр (с НДС), а централизованный водоотвод - 15,91 грн.

Напомним, 2 декабря 2016 года в эфире программы Шустер LIVE мэр города Глухова Мишель Терещенко заявил о понижении тарифа на воду c 19.38 грн до 18.28 грн.

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