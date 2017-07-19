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Сегодня 16:251

Глуховчане готовят массовый протест из-за резкого повышения Терещенко цены на воду

В Глухове готовится общегородская массовая акция протеста против поднятия цены на воду на 25%.

О соответствующей инициативе депутатов горсовета из фракции «Воля народа» сообщил руководитель фракции Юрий Бурлака, передает Обозреватель. 

По словам депутата, тариф должен вырасти уже с 1 сентября на 25%. Он также уверен, что повышения цен на коммунальные услуги – результат бесхозяйственности мэра Терещенко.

“Почему за безхозяйственность и непрофессионализм Терещенко, глуховчане должны платить со своих зарплат и пенсий? Еще недавно Терещенко хвастал на всю Украину, что снизил тарифы. Если это снижение, то как тогда выглядит улучшение жизни по-Терещенковски?”, - написал Бурлака.

https://www.facebook.com/uaburlaka/posts/683722978492313?pnref=story 

Депутат опубликовал форму для сбора подписей против повышения тарифа и отметил, что подписать обращения можно будет и в точках сбора подписей в Глухове.

“Мы объявляем об общегородской акции против повышения тарифов! Если вы не согласны платить на 25% лишь потому что мэр не умеет управлять городом, присоединяйтесь к массовой акции и сбору подписей против повышения тарифов. Заполните форму https://goo.gl/RVs3uW или поставьте свою подпись в пунктах сбора подписей, которые мы открываем в Глухове”, - написал Бурлака.

Как известно, Глуховское коммунальное производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства сообщило о повышении тарифа на воду. Централизованное водоснабжение теперь будет стоить 7,1 грн за 1 кубометр (с НДС), а централизованный водоотвод - 15,91 грн.

Напомним, 2 декабря 2016 года в эфире программы Шустер LIVE мэр города Глухова Мишель Терещенко заявил о понижении тарифа на воду c 19.38 грн до 18.28 грн.

Политика
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