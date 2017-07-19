«Сумы» остановили «Гелиос»

«Сумы» вышли вперед на 6-ой минуте благодаря голу Циколии, но «Гелиос» выровнял положение после точного удара форварда Сергея Кравченко на 34-ой минуте. Но на большее харьковчан уже не хватило.
После семи туров в активе «солнечных» 16 очков, тогда как Сумы пока набрали лишь 5 баллов.
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