«Сумы» остановили «Гелиос» ПФК «Сумы» на своем поле удержал ничью с одним из фаворитов сезона «Гелиосом» 1:1 в 7-м туре Первой лиги.

«Сумы» вышли вперед на 6-ой минуте благодаря голу Циколии, но «Гелиос» выровнял положение после точного удара форварда Сергея Кравченко на 34-ой минуте. Но на большее харьковчан уже не хватило.

После семи туров в активе «солнечных» 16 очков, тогда как Сумы пока набрали лишь 5 баллов.