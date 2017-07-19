Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:471

Под Шосткой в аварии пострадали четверо

Поврежденный автомобиль и трое пострадавших пассажиров, среди которых 7-летняя девочка, стали последствиями невнимательности на дороге 54-летнего водителя легковушки.

Происшествие произошло днем между Шосткой и селом Богданка Шосткинского района. Как выяснили вызванные на место аварии полицейские, семья из Шостки ехала за город отдыхать. Однако 54-летний глава семьи, который находился за рулем легковушки, не учел дорожной обстановки и автомобиль вылетел на левую обочину, где перевернулся.

В результате аварии водитель и трое пассажиров, среди которых 7-летняя девочка, получили ушибы и ссадины.

Сам мужчина отказался от медицинской помощи, а других пострадавших вызванные на место дорожно-транспортного происшествия врачи доставили в медицинское учреждение. После оказания необходимой помощи двое из них покинули заведение, госпитализирована 23-летняя женщина, у которой диагностирован «ушиб живота, ушиб почки и закрытая черепно-мозговая травма».

По предварительным данным водитель был трезв.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средством». Проводятся необходимые следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На Сумщине погиб мотоциклист
15.08.2017 15:08

На Сумщине погиб мотоциклист

Полиция Глуховского района проверяет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель 24-летнего местного жителя....

Пьяная сумчанка без прав врезалась в дерево
15.08.2017 12:30

Пьяная сумчанка без прав врезалась в дерево

Четыре административных материала составили сумские патрульные в результате одного ДТП....

В Сумах маршрутка протаранила электроопору
09.08.2017 17:17

В Сумах маршрутка протаранила электроопору

ДТП произошло на улице Белопольский путь сегодня, 9 августа, около 14 часов....

Очередное ДТП в Сумах: на перекрестке столкнулись два автомобиля
03.08.2017 17:28

Очередное ДТП в Сумах: на перекрестке столкнулись два автомобиля

Авария произошла сегодня, 3 августа, на перекрестке ул. Герасима Кондратьева и 20-лет Победы, около 16:30....

Стали известны подробности вечернего ДТП с пострадавшими
03.08.2017 15:59

Стали известны подробности вечернего ДТП с пострадавшими

2 августа, около 20.30, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Героев Сумщины....

Новости

Газета «ДС-экспресс» наградила подписчиков второго полугодия 2017 года! (фото)
14.08.2017 14:00
Под Шосткой в аварии пострадали четверо
Сегодня 11:47
«Нефтяник» обыграл «Волынь»
Вчера 21:06
«Сумы» остановили «Гелиос»
Вчера 20:12
Глуховчане готовят массовый протест из-за резкого повышения Терещенко цены на воду
Вчера 16:25
За обещания Терещенка мы заплатим со своего кармана, - глуховчане возмущены повышением цены на воду
Вчера 15:45
В Глухове обеспокоены реконструкцией памятника национального значения - Трех-Анастасиевской церкви
Вчера 09:26
29 октября состоятся выборы в 9 ОТГ Сумщины
Вчера 08:33
Патрульные задержали мужчину, который избил двух женщин
18.08.2017 18:03
На «Авангарде» продолжается реконструкция
18.08.2017 17:22
На Глуховщине задержали нелегала
18.08.2017 17:10
Ночью спасатели тушили пожар в летней кухни и хозпостройки
18.08.2017 16:29
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Реальная белка 2» Кэллан Брункер (Канада, Корея Южная, США, 2017)
«Реальная белка 2» Кэллан Брункер (Канада, Корея Южная, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 12:20 17:20 18:30 CINETECH+, 2D - 10:00 13:40
«Безумные соседи» Филипп де Шоврон (Франция, Бельгия, 2017)
«Безумные соседи» Филипп де Шоврон (Франция, Бельгия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:30 18:30 21:00
«Ветреная река» Ветреная река (Великобритания, Канада, США, 2017)
«Ветреная река» Ветреная река (Великобритания, Канада, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 16:20 20:20 22:30
«Телохранитель киллера» Патрик Хьюз (США, 2017)
«Телохранитель киллера» Патрик Хьюз (США, 2017)
Кино Космос
14:15 – 40 грн. 19:55– 50 грн.
«Эмоджи фильм» Энтони Леондис(США, 2017)
«Эмоджи фильм» Энтони Леондис(США, 2017)
Кино Космос
12:30 – 40 грн. 16:25– 45 грн. 18:10– 50 грн.
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла» Дэвид Ф. Сандберг (США, 2017)
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла» Дэвид Ф. Сандберг (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:15 23:30
«Валериан и город тысячи планет» Люк Бессон (Франция, 2017)
«Валериан и город тысячи планет» Люк Бессон (Франция, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 22:00 – 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.