Под Шосткой в аварии пострадали четверо

Происшествие произошло днем между Шосткой и селом Богданка Шосткинского района. Как выяснили вызванные на место аварии полицейские, семья из Шостки ехала за город отдыхать. Однако 54-летний глава семьи, который находился за рулем легковушки, не учел дорожной обстановки и автомобиль вылетел на левую обочину, где перевернулся.
В результате аварии водитель и трое пассажиров, среди которых 7-летняя девочка, получили ушибы и ссадины.
Сам мужчина отказался от медицинской помощи, а других пострадавших вызванные на место дорожно-транспортного происшествия врачи доставили в медицинское учреждение. После оказания необходимой помощи двое из них покинули заведение, госпитализирована 23-летняя женщина, у которой диагностирован «ушиб живота, ушиб почки и закрытая черепно-мозговая травма».
По предварительным данным водитель был трезв.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средством». Проводятся необходимые следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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