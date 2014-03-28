Депутат Сумского облсовета прифотошопил свою голову к телу Порошенко Депутат Сумского областного совета от ВО «Батьківщина» Виктор Лысенко не смог удержаться от соблазна улучшить и приукрасить действительность.

Фотошоп помог депутату выглядеть посолиднее. А для этого нужно было всего лишь взять фотографию президента и приделать к ней свою голову. И это очень отчетливо видно, если фото увеличить и сравнить, пишет NEWSONE.

Но иногда внимание обладателя графического редактора подводит - небольшой тризуб на груди президента был убран не полностью и на фотографии господина Лысенко виднеются его остатки.

И настолько удачной получился коллаж, что Лысенко использовал его и на официальном сайте облсовета и даже во время предвыборной кампании.