Депутат Сумского облсовета прифотошопил свою голову к телу Порошенко

Фотошоп помог депутату выглядеть посолиднее. А для этого нужно было всего лишь взять фотографию президента и приделать к ней свою голову. И это очень отчетливо видно, если фото увеличить и сравнить, пишет NEWSONE.
Но иногда внимание обладателя графического редактора подводит - небольшой тризуб на груди президента был убран не полностью и на фотографии господина Лысенко виднеются его остатки.
И настолько удачной получился коллаж, что Лысенко использовал его и на официальном сайте облсовета и даже во время предвыборной кампании.
Сегодня, 28 марта, на сессии Сумского облсовета последним вопросом стояли выборы первого зама главы.... 4