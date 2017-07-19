Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:35270

Патрульные обнаружили грабителя, находящегося в розыске 3 года

Мужчину, который уже три года находится в розыске, обнаружили сумские патрульные.

Патрулируя улицу Чехова, экипаж патрульных заметил гражданина, который нарушал общественный порядок.

Инспекторы провели с ним профилактическую беседу и по имеющимся базами выяснили, что 32-летний мужчина с 2014 года находится в розыске одним из отделов полиции ГУНП в Николаевской области за совершение уголовного преступления предусмотренного ч.2 статьи 186 (грабеж, соединенный с насилием, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц) УК.

Для выяснения всех обстоятельств полицейские доставили мужчину в Сумское отделение полиции.

Право

Новости

Газета «ДС-экспресс» наградила подписчиков второго полугодия 2017 года! (фото)
14.08.2017 14:00
На Сумщине полиция в течение трех дней раскрыла жестокое убийство
Сегодня 11:18
На Сумщине пограничники обнаружили старинную икону
Сегодня 11:10
На Сумщине подросток на мотоцикле наехал на пешехода
Сегодня 10:16
Сумчанин без прав снова сел за руль пьяным
Сегодня 09:42
В сумских школах и детсадах обещают спилить аварийные деревья
Сегодня 09:25
В Сумском районе задержали нелегала с марихуаной
Сегодня 09:09
Сумской приют все еще не переехал
Сегодня 09:03
Патрульные обнаружили грабителя, находящегося в розыске 3 года
Сегодня 08:35
В мэрии стало на одного начальника больше
Сегодня 08:27
Депутат Сумского облсовета прифотошопил свою голову к телу Порошенко
Сегодня 08:10
Внимание! Ухудшение погодных условий 21 августа
Вчера 17:34
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Реальная белка 2» Кэллан Брункер (Канада, Корея Южная, США, 2017)
«Реальная белка 2» Кэллан Брункер (Канада, Корея Южная, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 12:20 17:20 18:30 CINETECH+, 2D - 10:00 13:40
«Безумные соседи» Филипп де Шоврон (Франция, Бельгия, 2017)
«Безумные соседи» Филипп де Шоврон (Франция, Бельгия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:30 18:30 21:00
«Ветреная река» Ветреная река (Великобритания, Канада, США, 2017)
«Ветреная река» Ветреная река (Великобритания, Канада, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 16:20 20:20 22:30
«Телохранитель киллера» Патрик Хьюз (США, 2017)
«Телохранитель киллера» Патрик Хьюз (США, 2017)
Кино Космос
14:15 – 40 грн. 19:55– 50 грн.
«Эмоджи фильм» Энтони Леондис(США, 2017)
«Эмоджи фильм» Энтони Леондис(США, 2017)
Кино Космос
12:30 – 40 грн. 16:25– 45 грн. 18:10– 50 грн.
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла» Дэвид Ф. Сандберг (США, 2017)
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла» Дэвид Ф. Сандберг (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:15 23:30
«Валериан и город тысячи планет» Люк Бессон (Франция, 2017)
«Валериан и город тысячи планет» Люк Бессон (Франция, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 22:00 – 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.