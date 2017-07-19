Патрульные обнаружили грабителя, находящегося в розыске 3 года Мужчину, который уже три года находится в розыске, обнаружили сумские патрульные.

Патрулируя улицу Чехова, экипаж патрульных заметил гражданина, который нарушал общественный порядок.

Инспекторы провели с ним профилактическую беседу и по имеющимся базами выяснили, что 32-летний мужчина с 2014 года находится в розыске одним из отделов полиции ГУНП в Николаевской области за совершение уголовного преступления предусмотренного ч.2 статьи 186 (грабеж, соединенный с насилием, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц) УК.

Для выяснения всех обстоятельств полицейские доставили мужчину в Сумское отделение полиции.