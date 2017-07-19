Сумчанин без прав снова сел за руль пьяным Патрульные обнаружили очередного водителя, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Ночью патрулируя переулок Зиновия Красовицкого, инспекторы заметили автомобиль ЗАЗ Sens, водитель которого нарушил ПДД.

Общаясь с 40-летним водителем, инспекторы заметили, что он имеет признаки алкогольного опьянения. Также он сообщил, что не имеет при себе водительского удостоверения. Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировало у него 2,93 промилле алкоголя, что почти в 15 раз превышает допустимую норму.

По имеющимся базам полицейские выяснили, что в феврале этого года, патрульные уже составляли на него админматериалы за управление автомобилем в состоянии опьянения. Тогда у гражданина зафиксировали почти такой же результат - 2,67 промилле.

Стражи порядка составили на него админматериалы по ч. 2 статьи 130 (повторное управление в состоянии опьянения) и ч.3 статьи 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП.