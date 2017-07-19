В Сумском районе задержали нелегала с марихуаной Отрабатывая в рамках операции «Мигрант» территорию обслуживания, работники сектора криминальной полиции Сумского райотдела полиции обнаружили гражданина одного из соседних государств, у которого обнаружили и изъяли марихуану.

Сорокапятилетнего мужчину задержали в пограничной зоне, в одном из сел Сумского района. Как выяснили сыщики, он - уроженец и гражданин соседнего государства, попал на территорию Украины вне пункта пропуска, и не имеет никакого разрешительного документа, который бы давал ему основания находиться на территории Украины. Кроме того, у мужчины в кармане оказался сверток с веществом растительного происхождения, внешне похожим на приготовленную к употреблению марихуану.

Сейчас изъятое вещество правоохранители направили на экспертное исследование, относительно самого человека открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 УК Украины (хранение наркотиков). Кроме этого, на мужчину составлены админпротоколы по ст. 203 КУоАП, который направлен на рассмотрение суда, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.