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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:1687

На Сумщине подросток на мотоцикле наехал на пешехода

Работники Шосткинского отдела полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в поселке Воронеж Шосткинского района.

Поздно вечером на линию 102 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими в поселке Воронеж Шосткинского района. На место сразу выехала следственно-оперативная группа полиции.

Как выяснили правоохранители, 17-летний водитель мотоцикла вовремя не увидел 51-летнего пешехода, который в это время двигался по проезжей части. В результате наезда оба мужчины получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

У водителя и пешехода были взяты биообразцы для выяснения наличия алкоголя в организме.

Сейчас оба находятся в больнице. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения). Проводятся необходимые следственные действия.

Правоохранители снова обращаются к водителям и пешеходам с призывом быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право

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