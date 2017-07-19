Полицейские обнаружили незаконный посев конопли 60 кустов растения, похожего на коноплю, самодельное устройство для употребления наркотиков и около 10 г сухого растительного вещества, похожего на каннабис, обнаружили и изъяли во время санкционированного обыска сотрудники полиции Шосткинского района.

В рамках оперативно-профилактической операции под условным названием «Мак», которая сейчас продолжается на Сумщине, участковым офицерам полиции стала известна информация о выращивании конопли на приусадебном участке 37-летнего жителя Шосткинского района. Правоохранители не стали медлить и посетили его с санкционированных обыском.

«В разных углах частного двора наши сотрудники обнаружили и изъяли 60 растений, похожих на коноплю, - говорит Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - В самом доме, среди новогодних елочных украшений, хозяин хранил около 10 граммов сухого вещества растительного происхождения, похожего на каннабис, а в другом месте - самодельное устройство для употребления наркотиков».

Изъятое правоохранители направили на экспертизу. В свою очередь владелец признался полицейским, что выращивал и хранил наркотические растения исключительно с целью собственного потребления.

По данному факту возбуждено уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 310 (незаконный посев и выращивание мака и конопли) и ч. 1 ст. 309 (незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта). «Наркоаграрию» грозит до 3-х лет ограничения или лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.