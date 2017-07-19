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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:1217

Сумские таможенники задержали 20 тонн сока, который везли на Донбасс

На таможенный пост «Бачевск» Сумской таможни заехал автомобиль с грузом, который в документах указывался как «Сок в ассортименте».

Согласно предоставленных документов владелец перевозил 20 тонн сока стоимостью около 215 тыс. гривен. Автомобиль следовал из Одессы в Грузию.

При проведении проверки таможенниками было установлено, что отправителем груза является одесская фирма, покупателем - компания в Великобритании, а получателем - предприятие в Грузии. При отработке специалистами Сумской таможни предоставленной информации было получено достоверные данные, что получатель на самом деле уже достаточно большой промежуток времени не предпринимает никаких закупок и не оформляет никаких договоров на эти или подобные товары.

Таким образом, Сумской таможенники разоблачили схему предоставления в фискальные органы заблаговременно ложной информации, путем подделки документов, о получателе груза.

При проведении дополнительных мероприятий оказалось, что подобные махинации проходят через несколько областей. По предварительным не официальным данным, товар таким образом пытаются переправить в террористические организаций «ДНР» и «ЛНР».

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