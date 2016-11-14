Сумской приют все еще не переехал Вопрос переезда приюта для бездомных животных с ул. Г.Кондратьева на ул. Римского-Корсакова рассматривали сегодня, 21 августа, на аппаратном совещании в мэрии.

- Никто не ожидал таких объемов мусора, которые там находились, поскольку последние, наверное, больше чем 10 лет там была несанкционированная мусорная свалка. – начал замдиректора департамента инфраструктуры Виктор Павленко. - Только на прошлой неделе завершились работы. Всего было вывезено больше тысячи кубических метров мусора. И фактически сейчас эта территория может принять приют. С директором КП «Центр ухода ха животными» разработан предварительный план перевозки, думаю, он больше расскажет.

- Как было уже сказано, было вывезено более 2 тысяч кубов мусора, - поднялся директор КП «Центр ухода за животными» Владимир Руденко. – На прилегающей территории осталось еще почти половина. Поэтому я хотел бы заручиться какой-то гарантией, что, когда туда переедет приют, а потом и КП, то за этот мусор нам не будут пока что выписывать никаких штрафных санкций. Постепенно когда-то мы его возможно и вывезем. Это однозначно.

- Александр Николаевич, я извиняюсь, но я не могу относиться к одному субъекту из-за того, что ему нужно…, - обратился было начальник горинспекции благоустройства Руслан Голоперов к мэру Сум.

- Стоп, - прервал его Александр Лысенко. – Можете, садитесь, все. Не хватало, чтобы это стало поводом для того, чтобы мы не осуществляли собственную деятельность. Нельзя мешать людям работать. Пускай перевозят приют и работают, а с мусор постепенно вывезем. Нужна координация: составьте график вывоза мусора и следите за его выполнение. Но штрафовать в этом случае это последнее дело.

- На сегодня территория для переезда приюта уже практически подготовлена, - продолжил В.Руденко. – Что касается графика, общественная организация не имеет ни штата, ни техники, поэтому в зависимости от того, какая помощь будет выделена – нужна какая-то бригада, хотя бы человек пять. Работы там очень много. Вы понимаете, что такое перевезти такой себе китайский Шанхай, построенный своими руками из подручных материалов. Поэтому сначала нужно демонтировать вольеры на Харьковской и перевезти их на Римского-Корсакова, а потом переселять туда группами животных. Будем частями перевозить, как-то своими силами охранять, потому что там нет ни ограждения, ничего.

- Электричество, вода есть? – поинтересовался мэр.

- Есть.

- Хорошо, тогда переформатируем поручение – теперь нужен график переезда животных.