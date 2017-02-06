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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:49163

На взорванном доме на Металлургов забыли включить в проект балконы

Работы по восстановлению квартир и подъезда дома № 24 по ул. Металлургов, который пострадал в результате взрыва в январе 2017 года, почти закончены.

Об этом сообщил сегодня, 21 августа, на аппаратном совещании в мэрии замдиректора департамента инфраструктуры Виктор Павленко.

- По состоянию на 18 августа строительные работы по капитальному ремонту в этом доме можно сказать выполнены, - начал он. – 17 августа Сумских ЭТЦ проведен технический осмотр лифта. Уже підключено электричество, вода, есть небольшая проблема с газом. ПАО «Сумыгаз» требует подписать акты о разграничении квартир. Так как раньше в Сумах такого не было, мы посоветовались с юристами, создадим рабочую группу, чтобы решить этот вопрос.

- А что с балконами? – спросил мэр Сум. – Когда будут отремонтированы, Александр Иванович?

- Балконов нет в проекте, - удивил мэра его заместитель г-н Журба.

- Я не спрашиваю, есть они или нет, - парировал мэр. - Они должны быть. Раз мы взяли на себя обязательства по восстановлению дома, то должны сделать, как было. И посмотрите на прилегающую территорию, там слева яма. Нужно вернуть, как было.

Общество Взрыв на Металлургов

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