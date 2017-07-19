В сумских больницах продолжаются ремонты Информацию по выполнению мероприятий по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения.

В горбольнице № 1 продолжается ремонт кровли корпуса №1 стационара. Начат ремонт на I этаже поликлинического отделения №1.

В гор больнице № 4 продолжались ремонтные работы инфекционного отделения.

В горбольнице № 5 проводились текущие ремонт помещения хозяйственной части.

В городской детской больница Святой Зинаиды продолжаются работы по капитальному ремонту хозяйственной части по ул. Троицкая, 57 (сумма выделенных средств - 400,0 тыс. грн.), по капитальному ремонту педиатрического отделения стационара по ул. Троицкая, 28.

Начаты работы по капитальному ремонту фасада поликлиники №2 по ул. И. Сирко, 3 по результатам проведенных открытых торгов. Сумма выделенных средств – 3,2 млн грн.

Готовятся разрешительные документы на проведение капитального ремонта крыши детской поликлиники №1 по ул. Труда, 3. Сумма выделенных средств - 650,0 тыс. грн.

Готовятся разрешительные документы на проведение капитального ремонта рентгеновского кабинета стационара по ул. Троицкая, 28. Сумма выделенных средств - 250,0 тыс. грн.

В городском роддоме Пресвятой Девы Марии продолжается ремонт помещений пищеблока (выделенные средства 910 244,40 грн.).

В Центре первичной медико-санитарной помощи № 3 проводился ремонт второго этажа.