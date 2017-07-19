На капремонты в школах и детсадах потратили 13 миллионов В учебно-воспитательных заведениях Сум продолжаются работы по подготовке к новому учебному году.

Об этом сообщила начальник горуправления образования Антонина Данильченко. По ее словам, уже проведены промывка систем отопления, опрессовка, набивка сальников, побелка и покраска теплопунктов, поверка пожарных кранов, перезарядка огнетушителей, поверка тепловых счетчиков, поверка расходомеров, поверка манометров и термометров, поверка счетчиков горячей и холодной воды, поверка счетчиков электроэнергии, измерения контуров заземления, поверка системы вентиляции и другие виды работ. Общая сумма использованных средств составляет 1 млн. 182 тыс. грн.

Выполнен капитальный ремонт: водной рамки, кровли и лестничных клеток в детсаду № 1, туалетных комнат ДОУ № 2, вентиляционной системы в детсаду № 3, водопроводной и канализационной сети ДОУ № 5, пищеблока ДОУ № 6, стиральных детсадов № 7 и № 10, системы отопления ДОУ № 12, входных крылец детсадов № 13, пищеблоков ДОУ № 15 и ДОУ № 21, крыши и водопроводной системы ДОУ № 22, крыши ДОУ № 23, помещений, забора и кровли ДОУ № 25, кровли ДОУ № 26, стиральных детсада № 29 кровли и системы отопления и крыши ДОУ № 30, санузлов детсада № 32, водопроводной и канализационной систем ДОУ № 33, асфальтового покрытия в детсаду № 35, водопроводной системы ДОУ № 36, пищеблока ДОУ № 39, туалетных комнат и прачечной ДОУ № 40, помещений ССШ № 1, туалетных комнат и здания школы № 2, здания ССШ № 3 и СОШ № 4, фасада СОШ № 6, туалетов ССШ № 10, ремонт помещений СОШ № 19, кабинетов школы № 21, спортивного зала СОШ № 26, витражей и сети отопления УВК № 41, санузлов Дворца детей и юношества, здания Центра эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи и здания Городского межшкольного учебно-производственного комбината. Профинансировано выполнение капитальных ремонтов на сумму более 13 млн. грн.