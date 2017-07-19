Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:2651

На капремонты в школах и детсадах потратили 13 миллионов

В учебно-воспитательных заведениях Сум продолжаются работы по подготовке к новому учебному году.

Об этом сообщила начальник горуправления образования Антонина Данильченко. По ее словам, уже проведены промывка систем отопления, опрессовка, набивка сальников, побелка и покраска теплопунктов, поверка пожарных кранов, перезарядка огнетушителей, поверка тепловых счетчиков, поверка расходомеров, поверка манометров и термометров, поверка счетчиков горячей и холодной воды, поверка счетчиков электроэнергии, измерения контуров заземления, поверка системы вентиляции и другие виды работ. Общая сумма использованных средств составляет 1 млн. 182 тыс. грн.

Выполнен капитальный ремонт: водной рамки, кровли и лестничных клеток в детсаду № 1, туалетных комнат ДОУ № 2, вентиляционной системы в детсаду № 3, водопроводной и канализационной сети ДОУ № 5, пищеблока ДОУ № 6, стиральных детсадов № 7 и № 10, системы отопления ДОУ № 12, входных крылец детсадов № 13, пищеблоков ДОУ № 15 и ДОУ № 21, крыши и водопроводной системы ДОУ № 22, крыши ДОУ № 23, помещений, забора и кровли ДОУ № 25, кровли ДОУ № 26, стиральных детсада № 29 кровли и системы отопления и крыши ДОУ № 30, санузлов детсада № 32, водопроводной и канализационной систем ДОУ № 33, асфальтового покрытия в детсаду № 35, водопроводной системы ДОУ № 36, пищеблока ДОУ № 39, туалетных комнат и прачечной ДОУ № 40, помещений ССШ № 1, туалетных комнат и здания школы № 2, здания ССШ № 3 и СОШ № 4, фасада СОШ № 6, туалетов ССШ № 10, ремонт помещений СОШ № 19, кабинетов школы № 21, спортивного зала СОШ № 26, витражей и сети отопления УВК № 41, санузлов Дворца детей и юношества, здания Центра эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи и здания Городского межшкольного учебно-производственного комбината. Профинансировано выполнение капитальных ремонтов на сумму более 13 млн. грн.

Общество

Новости

Газета «ДС-экспресс» наградила подписчиков второго полугодия 2017 года! (фото)
14.08.2017 14:00
В Конотопе во время ликвидации пожара в квартире спасли хозяина
Сегодня 17:08
В Сумах уволили начальника управления комимущества за пьяную езду
Сегодня 17:00
На Сумщине фискалы проводят обыск на спиртзаводе
Сегодня 16:45
Цветочная «Жар-птица» перелетела на Горького
Сегодня 16:29
На капремонты в школах и детсадах потратили 13 миллионов
Сегодня 16:26
Пьяный водитель, убегая от копов, въехал в забор
Сегодня 16:20
Школа № 27 готовится к новым госстандартам
Сегодня 15:42
Выпустившийся водитель троллейбуса в Сумах сообщил о травле в КП «Электроавтотранс» 1
Сегодня 15:18
На Сумщине не могут решить проблему «безгаза»
Сегодня 15:10
Житель Сумщины наловил раков почти на 2 тысячи гривен штрафа
Сегодня 14:28
Полицейские обнаружили незаконный посев конопли
Сегодня 13:50
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Реальная белка 2» Кэллан Брункер (Канада, Корея Южная, США, 2017)
«Реальная белка 2» Кэллан Брункер (Канада, Корея Южная, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 12:20 17:20 18:30 CINETECH+, 2D - 10:00 13:40
«Безумные соседи» Филипп де Шоврон (Франция, Бельгия, 2017)
«Безумные соседи» Филипп де Шоврон (Франция, Бельгия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:30 18:30 21:00
«Ветреная река» Ветреная река (Великобритания, Канада, США, 2017)
«Ветреная река» Ветреная река (Великобритания, Канада, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 16:20 20:20 22:30
«Телохранитель киллера» Патрик Хьюз (США, 2017)
«Телохранитель киллера» Патрик Хьюз (США, 2017)
Кино Космос
14:15 – 40 грн. 19:55– 50 грн.
«Эмоджи фильм» Энтони Леондис(США, 2017)
«Эмоджи фильм» Энтони Леондис(США, 2017)
Кино Космос
12:30 – 40 грн. 16:25– 45 грн. 18:10– 50 грн.
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла» Дэвид Ф. Сандберг (США, 2017)
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла» Дэвид Ф. Сандберг (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:15 23:30
«Валериан и город тысячи планет» Люк Бессон (Франция, 2017)
«Валериан и город тысячи планет» Люк Бессон (Франция, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 22:00 – 50 грн.

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.