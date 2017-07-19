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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:1884

На Сумщине полиция в течение трех дней раскрыла жестокое убийство

Следователи полиции выясняют причины и обстоятельства убийства 48-летнего роменчанина, тело которого было найдено в водоеме на территории Краснопольского района. По предварительным данным, мужчины забили два его знакомых, и бросили тело в реку, чтобы скрыть свое преступление.

В дежурную часть Краснопольского отделения полиции от оператора службы «102» поступило сообщение о том, что в реке Псел вблизи одного из сел района, у моста, обнаружено мертвое тело неизвестного мужчины с явными признаками избиения.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, было открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и начались все необходимые первоочередные следственные и оперативно-розыскные мероприятия. На раскрытие преступления и установление личности погибшего были задействованы следователи и сыщики как территориальных подразделений, так и аппарата ГУНП области.

«Слаженная работа наших правоохранителей дала свои результаты: вскоре была выяснена личность погибшего мужчины - им оказался 48-летний житель Ромен, - комментирует ход следствия заместитель начальника следственного управления ГУНП в области Геннадий Жуков. - Через двое суток были установлены и личности причастных к преступлению лиц. Злоумышленниками оказались двое его знакомых, местный 22-летний юноша и 24-летний житель Роменского района. Обоих разыскали и задержали, один из них пытался выехать за границу».

По предварительным данным, на преступление молодые люди решились, чтобы завладеть денежными средствами, которые якобы имел потерпевший. Поэтому, в связи с этими обстоятельствами следователи переквалифицировали преступление в соответствии с другой нормой закона, подозреваемым объявлено сообщение о подозрении в совершении убийства, совершенного группой лиц из корыстных побуждений.

Сейчас оба мужчины уже задержаны и находятся под стражей, в рамках уголовного производства выясняется роль каждого из злоумышленников, назначен ряд экспертиз. За содеянное законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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