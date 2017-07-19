С ночи Курский микрорайон и Веретеновка останутся без воды КП «Горводоканал» сообщает, что 21 августа в 22:00 будет прекращена подача воды в дома Курского микрорайона и поселка Веретеновка.

Ограничение водоснабжения обусловлено необходимостью выполнить работы по переврезке вновь построенной водопроводной сети диаметром 500 мм по ул. Машиностроителей. После завершения работ водоснабжение будет восстановлено. Коммунальщики рекомендуют дошкольным, учебным, медицинским учреждениям и населению заблаговременно сделать необходимый запас питьевой воды. 22 августа 2017 года с 12:00 до 19:30 будет организован разлив технической воды (запрещено к употреблению и приготовления пищи) по следующим адресам: - пр-т Курский, 45 (возле арки); - пр-т Курский, 133 (возле рынка); - ул. Ковпака, 15; - ул. Ковпака, 63 (возле магазина «Дюна»); - ул. Новогодняя, 8 (возле супермаркета «АТБ»).