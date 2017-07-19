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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4287

Школа № 27 готовится к новым госстандартам

Все четыре начальные школы Сумщины, которые будут готовить детей по новым станданртам, к 1 сентября будут готовы.

Об этом доложила директор Департамента образования и науки Виктория гробовой во время аппаратного совещания в облгосадминистрации.

Куратор образования Сумщины отметила, что на днях во время видеоселекторного совещания Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил постепенном внедрении образовательной реформы в учебные заведения Украины, в частности говорил о новом государственном стандарте в начальной школе.

«Этим проектом введен новый государственный стандарт в 100 школах по Украине, - сообщила Виктория Гробовая. - На Сумщине таких школ четыре: в Краснополье, Недригайлове, Шостке и сумская школа №27. И до сентября все они будут к учебному году готовы. Сейчас продолжается подготовка учителей».

Директор Департамента образования и науки облгосадминистрации также отметила, что с 1 сентября 2018 года уже все школы Украины перейдут на новый государственный стандарт в начальном образовании. Поэтому учебные заведения области имеют год на то, чтобы привести в соответствие с этим стандартом свою материальную базу, содержание образования, повысить квалификацию педагогов и т.п.

Общество

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