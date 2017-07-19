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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:46179

На Сумщине обратили внимание на недостаток школ и детсадов

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко дал задание управлению градостроительства и архитектуры совместно с профильными отделами на местах следить за тем, чтобы при застройке городов Сумской области соблюдались требования о необходимости обустройства объектов социальной инфраструктуры.

Это, по его мнению, в частности поможет решить такой острый вопрос, как очереди в детские сады, сообщает сайт ОГА.

«Одним из актуальных вопросов является ликвидация очередей в дошкольных учебных заведениях, - сообщила участникам аппаратного совещания директор Департамента образования и науки Виктория гробовой. - Будет разработана правительственная программа, и к 2020 году мы должны полностью отойти от очередей».

Николай Клочко обратил внимание руководителей городов Сумской области на то, что довольно часто при рассмотрении проектно-сметной документации на строительство домов или плана застройки территорий не предусмотрены социальные объекты, в том числе и школы и детские сады.

«В том, что городские чиновники согласовывают такую документацию, просматривается элемент коррупции, - отметил чиновник. - Только вдумайтесь: после строительства даже одного дома значительно увеличивается количество людей, живущих на территории микрорайона. При этом нормативы о количестве садов и школ на определенное количество населения не соблюдаются. И сегодня я прошу областного архитектора смотреть на этот процесс очень внимательно, поговорить с коллегами по городам области. Ведь при застройке городов обязательно должны соблюдать требования о необходимости обустройства объектов социальной инфраструктуры».

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