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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:07182

На Сумщине назначили главного по туризму

Развитием туризма на Сумщине будет заниматься Юрий Гладенко.

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко своим распоряжением от 19 августа на должность руководителя вновь созданного отдела туризма облгосадминистрации назначил Юрия Гладенко. Представление нового чиновника произошло во время аппаратного совещания при главе облгосадминистрации.

Юрий Гладенко известный в Сумах общественный деятель, краевед. Имея высшее образование по специальности инженер-механик, он реализовал ряд краеведческих проектов, участвовал в подготовке и издании книг краеведческого направления, популяризировал тему пребывания Т. Г. Шевченко на Сумщине. На сегодня занимается проектом «Вместе открываем жемчужины родного края».

Справка: Юрий Гладенко имеет полное высшее образование, в 1994 году закончил Сумской государственный университет по специальности «Гидравлические машины, гидропривод и гидропневмоавтоматика» по квалификации - инженер-механик, в 2000 году закончил Сумской государственный университет по специальности «Менеджмент организаций» по квалификации менеджер.

Был директором полиграфического предприятия ТД «Папирус». С июля 2016 года работал директором Центра развития территорий и социального маркетинга «Тритория».

Общество Отдел туризма Туризм Юрий Гладенко

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